la sala civica si presenta ma resta chiusa

La sala civica della Nuova Marna si è mostrata alla città, ma resta chiusa. Si tratta di un primo assaggio di quello che sarà uno dei nuovi punti di riferimento per eventi, incontri e attività locali. La struttura si presenta, ma ancora nessuna data di apertura ufficiale. I residenti aspettano di poterla usare per incontri e iniziative.

La sala civica della Nuova Marna si è mostrata per la prima volta alla città, offrendo un’anticipazione di quello che sarà uno dei nuovi cuori della vita culturale, associativa e ricreativa del territorio. Si partirà con un grande evento popolare, il Carnevale, che inaugurerà simbolicamente una nuova stagione di iniziative. Parallelamente l’attenzione del Comune è già rivolta al domani, alla gestione della sala e alle attività che vi troveranno casa, tramite un modello basato sulla collaborazione tra pubblico e privato, capace di unire la funzione pubblica della Marna alla competenza di professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La sala multifunzionale 'fantasma' a I Passi rimane chiusa nonostante sia considerata ultimata da oltre due anni.

I cittadini Sesto Calende scoprono la nuova sala civica della Marna, il primo evento a CarnevalePorte aperte oggi per la prima volta a pubblico e stampa, in attesa del debutto ufficiale sarà il 19 e 20 febbraio. Come spiegato dalla giunta si tratta di un evento estemporaneo, ma intanto viene esc ... verbanonews.it

Riapre la Marna di Sesto Calende: la nuova sala civica debutta con il CarnevaleL’amministrazione comunale apre per la prima volta la nuova sala civica della Marna e convoca una conferenza stampa pubblica per fare il punto sui lavori e sulle prospettive future della struttura ... varesenews.it

