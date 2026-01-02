Salute continuità assistenziale e Guardia Medica | Servono medici | da mesi disservizi per i cittadini
Gentile Presidente Proietti e Dottor Ciotti, desideriamo portare alla vostra attenzione le criticità persistenti nei servizi di salute, in particolare nelle AFT del Perugino e nella Continuità Assistenziale. Da mesi, cittadini e operatori segnalano disservizi che compromettono l’efficacia dell’assistenza sanitaria territoriale. Riteniamo urgente un intervento per ripristinare la qualità e la continuità delle cure, garantendo un servizio efficiente e accessibile a tutta la popolazione.
Lettera ufficiale alla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e al Direttore Generale Emanuele Ciotti per denunciare le gravi criticità nel servizio delle AFT del Distretto del Perugino e della Continuità Assistenziale (Guardia Medica). La missiva politica porta la firma del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
SALUTE - ASST Bergamo Est informa che la Continuità Assistenziale Pediatrica osserverà un nuovo orario di apertura MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE al mattino dalle 8.30 alle 12.30, previa telefonata Sarnico – Viale Libertà, 37 035 306 2444 #asstbergamo - facebook.com facebook
