Glovo e l’inchiesta per caporalato la società valuta il ricorso al Riesame Ma può essere un boomerang

La società di consegne Glovo si prepara a un ricorso al Riesame dopo il controllo giudiziario disposto dalla Procura di Milano sulla sua filiale Foodinho. La decisione arriva in un momento delicato, mentre si intensificano le indagini sul possibile coinvolgimento nel caporalato. La società spera di ribaltare le accuse, ma rischia di creare anche più problemi se il ricorso non andrà a buon fine.

Ora per la società di delivery di Glovo il vero grande scoglio sta tutto nelle conclusioni con cui la Procura di Milano ha disposto per la Foodinho srl il controllo giudiziario. Il ragionamento del pm Paolo Storari è molto chiaro: “Gli accertamenti compiuti danno atto di una situazione di vero e proprio sfruttamento lavorativo, perpetrato da anni ai danni di numerosissimi lavoratori, che percepiscono retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e in palese difformità da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva”. Una “situazione di illegalità che è indispensabile far cessare al più presto, considerando anche che coinvolge un numero rilevante di lavoratori che vivono con retribuzioni sotto la soglia di povertà”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta su Glovo, concentrandosi sui rider e sulle condizioni di lavoro delle piattaforme di consegna.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine contro Glovo, la società spagnola leader nelle consegne a domicilio.

