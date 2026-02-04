Giada D’Antonio diventa la prima sciatrice napoletana a partecipare alle Olimpiadi Invernali. A soli 16 anni, è anche la più giovane del Team Italia, un risultato che ha sorpreso molti. Tuttavia, non mancano le critiche: alcuni esperti avvertono che potrebbe essere un rischio, e che una prestazione troppo giovane potrebbe tornare contro di lei. La giovane atleta si prepara a vivere questa grande esperienza, consapevole delle sfide e delle aspettative.

Non sarà soltanto l’ atleta più giovane del Team Italia, ma anche la prima sciatrice alpina napoletana nella storia dei Giochi Olimpici Invernali. A soli 16 anni, Giada D’Antonio farà il suo debutto olimpico proprio nell’edizione di Milano Cortina 2026, al via il 6 febbraio con la cerimonia d’apertura che si terrà allo Stadio San Siro. Non sarà l’esordio assoluto in maglia azzurra per la giovanissima atleta campana, che ha già indossato il tricolore in Coppa del Mondo nelle gare di slalom a Semmering (Austria). Ma le sue recenti prestazioni hanno convinto la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e il CONI, che hanno deciso di puntare su di lei, chiamandola tra le 11 atlete convocate accanto a leggende come Sofia Goggia e Federica Brignone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giada D’Antonio, la prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi: a 16 anni è la più giovane del Team Italia. Le critiche: “Potrebbe essere un boomerang”

