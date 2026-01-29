Il Politecnico di Milano è l'università migliore in Italia ma solo 45esima in Europa | la classifica QS 2026
Il Politecnico di Milano si ferma al 45° posto in Europa nella classifica QS 2026, restando primo in Italia. La posizione rivela che, nonostante sia il migliore nel nostro paese, l’ateneo fatica a salire nelle classifiche continentali. La notizia circola tra studenti e docenti, che sperano in miglioramenti nei prossimi anni.
Secondo la classifica redatta dagli esperti di formazione di QS Quacquarelli Symonds di Londra, il Politecnico di Milano è la prima università in Italia piazzandosi al 45esimo posto a livello europeo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Università, Oxoford è la migliore d’Europa. Tra le italiane in testa il Politecnico di Milano al 45° posto
L’università di Oxford si conferma la migliore d’Europa, scalando dal terzo al primo posto e superando l’Eth di Zurigo.
Università italiane al QS Rankings Europe 2026: Politecnico di Milano al 45° posto, arretrano Bologna e Sapienza
Questa mattina il QS Rankings Europe 2026 ha confermato che le università italiane continuano a perdere terreno rispetto alle migliori in Europa.
Università, la classifica Qs 2026: Oxford migliore d’Europa, il Politecnico di Milano resta primo in Italia ma perde posizioniLe università italiane salgono a 65 in graduatoria, ma calano qualità, posizioni di vertice e attrattività per gli studenti internazionali. Bologna esce dalla top 50 ... milanofinanza.it
Il Politecnico di Milano inaugura due nuove infrastrutture di ricercaMilano, 28 gennaio 2026 - Materiali biofabbricati, design rigenerativo e tecnologie digitali per la moda sostenibile: il Dipartimento di Design del ... cronacamilano.it
Studiare moda, tre accademie italiane tra le 10 migliori al mondo. Istituto Marangoni, Polimoda Firenze e Politecnico Milano nel report di Vogue Business #ANSA facebook
