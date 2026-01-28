Classifica delle migliori università | Politecnico di Milano primo tra gli atenei italiani cresce Pavia

Il Politecnico di Milano si conferma l’ateneo migliore tra quelli italiani secondo la classifica QS World University Rankings Europa 2026. La graduatoria, pubblicata oggi, premia ancora una volta l’università milanese per le sue performance e la qualità degli studi. Al secondo posto tra gli italiani si piazza l’Università di Pavia, che registra una crescita rispetto agli anni precedenti. La classifica evidenzia i punti di forza di queste università e conferma il buon momento del sistema universitario italiano a livello europeo.

Milano, 28 gennaio 2026 – È stata pubblicata la classifica delle università europee. Stiamo parlando della prestigiosa QS World University Rankings: Europa 2026. Nella top 200 del Vecchio Continente ci sono 14 realtà del nostro Paese e il primo tra gli atenei italiani si trova all’ombra della Madonnina: stiamo parlando del Politecnico di Milano, che si attesta alla 45esima posizione (l’anno scorso era al 38esimo gradino, quindi quest’anno ha perso 7 posizioni, pur mantenendo il primato a livello nazionale). Per trovare un’altra milanese bisogna andare al 114esimo piazzamento, dove si colloca l’Università di Milano, sostanzialmente stabile (nel 2025 era al 113 posto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

