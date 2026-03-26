La città irlandese dove i bambini stanno crescendo senza smartphone

Da tre anni, a Greystone, c’è una raccomandazione diffusa di non permettere ai bambini di usare lo smartphone prima dei 13 anni. La misura coinvolge genitori, insegnanti e autorità locali, che collaborano per limitare l’accesso ai dispositivi digitali tra i più giovani. La decisione si basa su una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutelare il benessere dei bambini in età scolare.

Da tre anni a Greystone, una città di circa 17mila abitanti vicino a Dublino, c’è una campagna sostenuta dalla comunità locale di adulti per crescere i preadolescenti senza telefono, evitando di darlo loro prima dei 13 anni. Il personale scolastico e le famiglie si sono organizzati per limitare i rischi legati all’uso prolungato dei dispositivi da parte dei bambini. Non si tratta di un divieto formale: i genitori possono dare il telefono ai figli, ma c’è un invito a rimandarne l’acquisto fino ai 13 anni. Il 70 per cento delle famiglie della città ha aderito alla campagna. Genitori e insegnanti hanno detto che i bambini ora arrivano più svegli a scuola, giocano di più all’aperto e organizzano più spesso attività insieme. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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