La Pianese torna da Arezzo con una buona prestazione, anche se senza punti in classifica. La squadra ha dato segnali di crescita, mostrando compattezza e determinazione contro la capolista. Coach Coccia si dice soddisfatto del percorso e della crescita dei singoli e del gruppo, che hanno messo in campo una prova di grande personalità. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, convinta di poter fare meglio.

Ad Arezzo è mancato solo il risultato ad una Pianese che ha disputato una prova di grande personalità sul campo della capolista. Al netto del rammarico per non essere riusciti a portare a casa dei punti, la squadra ha mostrato carattere e organizzazione a maggior ragione viste le assenze pesantissime e la caratura di un avversario che viaggia a vele spiegate verso il ritorno in B dopo vent’anni. Ad esserne convinto è anche Lorenzo Coccia (nella foto), per altro giunto proprio da Arezzo la scorsa estate. "Abbiamo fatto una bella prestazione, mettendo in campo quello che avevamo preparato durante la settimana ma soprattutto quello per cui lavoriamo da inizio anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pianese, la grande fiducia di Coccia: "Gruppo e singoli stanno crescendo"

Approfondimenti su Pianese Arezzo

L'allenatore Oddo commenta la vittoria del Milan Futuro contro la Castellanzese, conclusasi 3-1 con reti di Branca, Ossola e Borsani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pianese Arezzo

Argomenti discussi: Birindelli dopo Arezzo–Pianese: Contro una squadra fortissima abbiamo fatto una grande gara; Ottica Merli nuovo Supporter Partner Plus della Pianese; Pianese, la grande fiducia di Coccia: Gruppo e singoli stanno crescendo; Giampieretti | Una prestazione di grande solidità.

La Pianese è in fiducia, Manuel Tirelli però avverte: Campionato ancora lunghissimo, vietato abbassare la guardiaIl centrocampista classe 2005 è ripartito nella sua disamina dalla vittoria sul campo della Sambenedettese: Abbiamo disputato una grande partita sotto ... calciotoscano.it

Pianese a Campobasso con fiducia. Birindelli: Conta l’atteggiamentoCon ancora negli occhi la vittoria contro il Forlì la Pianese guarda con fiducia all’impegno di Campobasso di oggi alle 17,30. A presentare la sfida ieri è stato mister Alessandro Birindelli (nella ... lanazione.it

Arezzo24. . Birindelli dopo Arezzo–Pianese: “Contro una squadra fortissima abbiamo fatto una grande gara” - facebook.com facebook