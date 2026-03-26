A Roma sono cominciate le riprese di un nuovo lungometraggio diretto da Edoardo Gabbriellini, intitolato La città dei vivi. Il film si concentra sul caso Varani, un fatto di cronaca giudiziaria molto noto in Italia. Le riprese si svolgono in diverse location della capitale e dureranno alcune settimane. La produzione ha comunicato ufficialmente l'inizio delle attività attraverso un comunicato stampa.

Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese de La città dei vivi, il nuovo lungometraggio diretto da Edoardo Gabbriellini. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo bestseller di Nicola Lagioia (edito da Einaudi), il film ripercorre la tragica vicenda di Luca Varani, il giovane ucciso nella Capitale nel marzo 2016. La narrazione, interpretata dal protagonista Emanuele Maria Di Stefano accanto a Valerio Mastandrea, non si limita alla cronaca, ma scava nelle radici di una violenza cieca e insensata, offrendo il ritratto di una generazione in bilico tra fragilità e sogni “fuori fuoco”. Il progetto punta a esplorare come il male possa scaturire dal vuoto e dall’isolamento sociale, spostando lo sguardo dall’evento ai meccanismi emotivi che lo hanno generato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - La città dei vivi: Edoardo Gabbriellini porta al cinema il caso Varani. Iniziate le riprese a Roma

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