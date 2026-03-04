A Courmayeur sono iniziate le riprese di “Fine dei giochi”, la serie di Sky scritta da Gabriele Muccino che racconta le vicende della famiglia Gucci. La produzione si svolge nella località alpina e coinvolge un cast di attori non ancora annunciati. Le riprese, che dureranno alcune settimane, vedono la partecipazione di diversi professionisti del settore cinematografico.

Nuove riprese per la "Fine dei giochi", la serie Sky scritta da Gabriele Muccino, dedicata alle intricate vicende della famiglia Gucci. Il prestigioso set di Gabriele Muccino si sposta in alta quota per dare vita a una delle produzioni televisive più attese della prossima stagione. La Val Ferret farà da cornice ad alcune delle scene chiave di "Fine dei giochi", la serie Sky in sei episodi dedicata alle intricate vicende della famiglia Gucci. Il primo ciak in territorio valdostano è fissato per mercoledì 18 marzo, un evento che ha già messo in moto la macchina organizzativa locale con una ricerca attiva di comparse tra i residenti della zona. La serie, scritta dallo stesso Gabriele Muccino insieme a Isabella Aguilar e Flaminia Gressi, si ispira al memoriale di Allegra Gucci. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gabriele Muccino porta la saga dei Gucci a Courmayeur: al via le riprese di “Fine dei giochi”

Leggi anche: Gucci: la fine dei giochi, il dramma più controverso del lusso italiano diventa serie tv: ecco chi vestirà i panni dei protagonisti della celebre famiglia

Le nuove Serie Tv su SKY e NOW 2026: tra i titoli “Gucci – Fine dei giochi”, con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda LutzSky presenta la nuova stagione delle serie tv che vedremo in onda nei prossimi mesi.

Tutti gli aggiornamenti su Gabriele Muccino

Temi più discussi: Muccino al Diana di Napoli: La tragicommedia dei parenti serpenti; Gucci – Fine dei giochi: la serie TV diretta da Gabriele Muccino cerca comparse; Gabriele Muccino su Raiplay con il suo film più struggente e quattro star del cinema; A casa tutti bene di Gabriele Muccino in scena al teatro Diana.

Muccino al Diana di Napoli: «La tragicommedia dei parenti serpenti»Sulle orme di Ozpetek, anche Gabriele Muccino porta a teatro un proprio film, già diventato anche una serie tv: «A casa tutti bene» sarà al Diana da stasera ... ilmattino.it

Gabriele Muccino sbarca a teatro: A casa tutti bene in scena al Diana di NapoliIl regista, ora nelle sale con Le cose non dette e impegnato tra promozione e nuova serie Sky sul delitto Gucci, porta in scena la famiglia Ristuccia con Giuseppe Zeno nel cast ... napolitoday.it

LE COSE NON DETTE di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Miriam Leone e Claudio Santamaria il film si muove tra Roma e Tangeri, due luoghi lontani e speculari, dove una vacanza diventa il terreno fragile su cui si incrinano equilibri solo app facebook