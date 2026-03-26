L’Unione europea sta indagando su possibili fughe di informazioni verso Mosca, dopo che è stato scoperto che alcuni rappresentanti del governo ungherese trasmettevano dati riservati al Cremlino durante i vertici europei. La notizia ha suscitato attenzione tra i membri dell’UE, mentre le autorità competenti stanno verificando i dettagli delle comunicazioni intercettate. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le istituzioni europee e alcuni stati membri.

Cosa nasconde la mappatura cinese dei fondali marini. Non solo ricerca scientifica Mentre l’Unione europea s’interroga sulle fughe di informazioni verso Mosca – dopo che si è scoperto che esponenti del governo ungherese passavano informazioni al Cremlino durante i vertici europei e dopo che il sospetto si è allargato all’Afd tedesca – continuano a uscire notizie di operazioni di reclutamento e spionaggio da parte del ministero della Sicurezza di Pechino, il Guoanbu, cioè la più importante agenzia di intelligence esterna della Repubblica popolare, che coinvolgono funzionari delle istituzioni europee e della Nato. Una lunga inchiesta di Intelligence online ha rivelato ieri che il Bureau per la sicurezza dello stato di Shanghai (Sssb) a partire dal 2021 ha contattato decine di persone tramite social network per cercare lavoro come Linkedin. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Cina fa come la Russia

Articoli correlati

Cina: "Atto di bullismo". Trump a Caracas: "Tagliate i legami con Cina, Russia, Iran e Cuba""Il Venezuela è uno Stato sovrano che possiede la piena e permanente sovranità sulle proprie risorse naturali e su tutte le attività economiche...

La Cina può sopportare la chiusura di Hormuz per mesi, e senza grandi vantaggi per la RussiaPechino consapevole della sua dipendenza energetica dai flussi di Hormuz ha messo da parte scorte per 3-4 mesi.

Perché la CINA sta salvando PUTIN e la RUSSIA

Contenuti e approfondimenti su La Cina fa come la Russia

Temi più discussi: Russia e Cina stanno a guardare; Come la crisi globale sta rafforzando la Russia; Trump perde la leadership mentre Xi conquista il mondo. E la Russia passa all’incasso; Iran, Usa, Hormuz: la Cina sta lavorando per liberarsi dal petrolio.

La Cina e le guerre vinte da chi le faSono così tante le guerre mondiali a pezzi che non si riesce neppure ad elencarle. Oggi si avvicinano all’incredibile numero di cento. Abbiamo guerre ... ilmattino.it

L’oro nero di Putin e l’asso di Xi: come Russia e Cina vedono la guerra di Usa e Israele all’IranDecapitare un avversario storico, rafforzare l’influenza sui flussi energetici globali e mandare un forte segnale alle altre potenze. Sarebbe dovuta durare solo qualche giorno la guerra che Stati Unit ... tpi.it

La Cina accelera sulla mappatura oceanica: "stanno preparando la guerra sottomarina agli Stati Uniti" x.com

"In Cina abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, confermando alcuni degli aspetti positivi riscontrati a Melbourne, soprattutto in termini di condizioni di gara. Tuttavia, è anche chiaro che ci sono aree in cui dobbiamo migliorare. Dopo questa gara, avremo anch - facebook.com facebook