Cina | Atto di bullismo Trump a Caracas | Tagliate i legami con Cina Russia Iran e Cuba

Recenti dichiarazioni e eventi riguardano le relazioni tra Venezuela e paesi come Cina, Russia, Iran e Cuba. Trump ha invitato Caracas a ridurre i legami con queste nazioni, sottolineando la sovranità venezuelana e il controllo sulle proprie risorse naturali. Questi sviluppi evidenziano le tensioni geopolitiche e le implicazioni internazionali nel contesto latinoamericano.

"Il Venezuela è uno Stato sovrano che possiede la piena e permanente sovranità sulle proprie risorse naturali e su tutte le attività economiche all'interno del proprio territorio". L'ha affermato una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, aggiungendo che i diritti e gli interessi legittimi degli altri Paesi in Venezuela, compresi quelli della Cina, devono essere protetti. Lo riporta il China Daily. Le parole giungono dopo che l'emittente Abc News, citando fonti dell'amministrazione Trump, ha riportato che Washington avrebbe chiesto alla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, di tagliare i legami economici con Cina, Russia, Iran e Cuba, aggiungendo che Caracas deve accettare di collaborare esclusivamente con gli Stati Uniti per la produzione di petrolio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cina: "Atto di bullismo". Trump a Caracas: "Tagliate i legami con Cina, Russia, Iran e Cuba" Leggi anche: Venezuela, Trump: "Maduro ha i giorni contati”, dispiegati 4000 soldati USA nei Caraibi, Caracas si affida a Russia, Cina e Iran Leggi anche: Spannaus: “L’attacco di Trump al Venezuela è un messaggio a Cina e Russia. Ora rischia anche l’Iran” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trump chiede 50 mln barili a Caracas e stop ai rapporti con Cina, Russia e Cuba. Pechino: “Bullismo”; Maduro in tribunale a New York con i piedi incatenati: “Io prigioniero di guerra, sono innocente”. Rodriguez giura in Parlamento: “Addolorata per il rapimento di due eroi. Venezuela non chiede concessioni, esige rispetto; Venti di guerra (commerciale e non) nei Caraibi: Trump sfida il Dragone sulle petroliere in rotta venezuelana. Perché la Cina teme l’effetto Venezuela. Le 3 mosse di Trump per dare scacco a Pechino - Xi Jinping è preoccupato che quanto accaduto a Caracas possa diventare un precedente pericoloso, che potrebbe mettere a repentaglio tutta l'architettura di investimenti fatti negli ultimi decenni ... msn.com

Trump accusa Cina di “atti ostili” e annuncia “ulteriori dazi del 100% dal primo novembre” - Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato ulteriori dazi del 100% sulla Cina a partire dal primo di novembre. tg24.sky.it

Dazi, Trump impone nuove tariffe alla Cina: “i controlli sulle terre rare sono un atto ostile” - In seguito all’imposizione di stringenti controlli sulle esportazioni di terre rare da parte di Pechino, Donald Trump ha imposto dazi del 100% alla Cina a partire dal 1 novembre. panorama.it

SUL VENEZUELA E SULLA GUERRA GIÀ IN ATTO CONTRO LA CINA A mio giudizio, nell’analisi di Caracciolo non viene colto un elemento fondamentale: la guerra non è una prospettiva futura né una semplice competizione negoziata tra grandi potenze, ma - facebook.com facebook

