Secondo fonti ufficiali, la Cina ha dichiarato di poter affrontare la chiusura dello Stretto di Hormuz per diversi mesi senza subire danni significativi. Contestualmente, si è precisato che tale scenario non apporterebbe vantaggi evidenti alla Russia. La possibilità di una chiusura dello stretto, considerata una minaccia per la fornitura energetica dell’Occidente, è stata al centro di discussioni recenti.

Pechino consapevole della sua dipendenza energetica dai flussi di Hormuz ha messo da parte scorte per 3-4 mesi. Oxford Economics: "Russia e Iran competono per un bacino limitato di domanda cinese. Non c'è un vantaggio negoziale per Mosca" “Se l'Iran cade sarà come un nuovo muro di Berlino”. Intervista all'ex dissidente sovietico Sharansky La chiusura dello Stretto di Hormuz e i problemi energetici dell'Ue. Parlano Nicolazzi e Benedettini Mantovano: "Crosetto bloccato a Dubai? I servizi di intelligence non monitorano i ministri" Che la chiusura dello Stretto di Hormuz avesse potuto aprire una crisi energetica in Occidente era chiaro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Cina può sopportare la chiusura di Hormuz per mesi, e senza grandi vantaggi per la Russia

Esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz: cosa c'è dietro la mossa di Iran, Cina e RussiaLe esercitazioni navali congiunte tra Iran, Russia e Cina nello Stretto di Hormuz inviano un chiaro segnale agli Usa in un momento di massima...

Trump: «Senza di noi Cina e Russia non temono la Nato»Il presidente degli Stati Uniti su Truth: «Senza il mio coinvolgimento, Mosca avrebbe tutta l’Ucraina in questo momento».

Una raccolta di contenuti su La Cina può sopportare la chiusura di....

Discussioni sull' argomento La Cina può sopportare la chiusura di Hormuz per mesi, e senza grandi vantaggi per la Russia; Una batteria a base d’acqua con elettrodi organici può durare per anni? Pare che in Cina ci stiano lavorando.

La Cina può sopportare la chiusura di Hormuz per mesi, e senza grandi vantaggi per la RussiaPechino consapevole della sua dipendenza energetica dai flussi di Hormuz ha messo da parte scorte per 3-4 mesi. Oxford Economics: Russia e Iran competono per un bacino limitato di domanda cinese. Non ... ilfoglio.it

FOCUS: la Cina in portafoglio può favorire diversificazione e decorrelazione (Ns Partners)MILANO (MF-NW)--Negli ultimi mesi, la Cina è tornata sotto i riflettori con un quadro che, pur attraversato da sfide evidenti, evidenzia anche elementi di resilienza e adattamento. Non è solo una ... milanofinanza.it

Italia in Medio Oriente, l’export vale più della Cina - facebook.com facebook

La Cina non dipende solo dal Medioriente per l'energia: è anche una delle principali finanziatrici dei paesi del Golfo. Ma ora, vista la crisi in Iran, sta cercando in fretta di ridurre la sua esposizione. x.com