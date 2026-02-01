La Lega apre ufficialmente la campagna elettorale alla presenza di oltre duecento persone

1 feb 2026

La Lega dà il via alla sua campagna elettorale ad Arezzo, con oltre duecento persone presenti. La serata ha segnato ufficialmente l’inizio delle attività per le amministrative in città e anche per Lucignano, dove si torna alle urne dopo l’elezione del nuovo sindaco in Consiglio regionale. I leader del partito hanno incontrato i sostenitori e hanno lanciato i primi messaggi in vista delle prossime sfide elettorali.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Una serata che segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale della Lega non solo per le amministrative di Arezzo, ma anche per quelle di Lucignano, chiamato nuovamente al voto dopo l’elezione del sindaco in Consiglio regionale. Alla cena hanno partecipato dirigenti nazionali del partito, parlamentari, amministratori locali ed esponenti della coalizione di centrodestra. Ad aprire l’iniziativa il commissario provinciale della Lega, Mario Agnelli, che ha sottolineato la centralità della sfida elettorale e il ruolo determinante che il Carroccio è chiamato a svolgere. Un messaggio rilanciato con forza dal segretario federale e ministro Matteo Salvini, collegato da Firenze, che ha elogiato il lavoro del partito sul territorio aretino e indicato la Lega come perno e motore della coalizione per le amministrative di Arezzo, rivendicando un ruolo guida del partito in uno scenario ancora aperto, in attesa della definizione del candidato sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

