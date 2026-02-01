La Lega apre ufficialmente la campagna elettorale alla presenza di oltre duecento persone

La Lega dà il via alla sua campagna elettorale ad Arezzo, con oltre duecento persone presenti. La serata ha segnato ufficialmente l’inizio delle attività per le amministrative in città e anche per Lucignano, dove si torna alle urne dopo l’elezione del nuovo sindaco in Consiglio regionale. I leader del partito hanno incontrato i sostenitori e hanno lanciato i primi messaggi in vista delle prossime sfide elettorali.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Una serata che segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale della Lega non solo per le amministrative di Arezzo, ma anche per quelle di Lucignano, chiamato nuovamente al voto dopo l’elezione del sindaco in Consiglio regionale. Alla cena hanno partecipato dirigenti nazionali del partito, parlamentari, amministratori locali ed esponenti della coalizione di centrodestra. Ad aprire l’iniziativa il commissario provinciale della Lega, Mario Agnelli, che ha sottolineato la centralità della sfida elettorale e il ruolo determinante che il Carroccio è chiamato a svolgere. Un messaggio rilanciato con forza dal segretario federale e ministro Matteo Salvini, collegato da Firenze, che ha elogiato il lavoro del partito sul territorio aretino e indicato la Lega come perno e motore della coalizione per le amministrative di Arezzo, rivendicando un ruolo guida del partito in uno scenario ancora aperto, in attesa della definizione del candidato sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Lega apre ufficialmente la campagna elettorale alla presenza di oltre duecento persone Approfondimenti su Lega Arezzo La Lega apre ufficialmente la campagna elettorale La Lega ha dato il via alla sua campagna elettorale con una serata ufficiale. Oltre duecento persone alla “Festa del Riccio” con I Tre Allegri Ragazzi Morti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lega Arezzo Argomenti discussi: FantaSanremo, nasce la lega ufficiale di AVIS - AVIS; Elezioni a Roma, la Lega indica: Antonio Maria Rinaldi candidato Sindaco; Finali di Coppa Italia: si apre il sipario!; COMUNE DI SARNO. UFFICIALMENTE INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. La Lega apre ufficialmente la campagna elettorale alla presenza di oltre duecento personeArezzo, 1 febbraio 2026 – Una serata che segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale della Lega non solo per le amministrati ... lanazione.it Apre a #Frosinone un’ulteriore sede della #Lega, un evento straordinario che dimostra l’attaccamento e il radicamento del nostro partito! #Avanti - facebook.com facebook -7 GIORNI AI GIOCHI: IL VILLAGGIO OLIMPICO DI CORTINA SI APRE AL MONDO Grande giornata oggi a Cortina d’Ampezzo: il Villaggio Olimpico apre ufficialmente le sue porte con l’arrivo dei primi componenti tecnici delle delegazioni internazionali che,… f x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.