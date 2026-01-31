A Monza, si parla di uno scialle che potrebbe aiutare le donne durante il travaglio. La proposta combina pratiche tradizionali e studi scientifici per rendere il parto meno doloroso. Alcune ostetriche stanno sperimentando questa soluzione, cercando di offrire un aiuto naturale alle future mamme.

Monza – È possibile rendere il travaglio un po’ meno doloroso, affidandosi a pratiche rispettose del corpo e dell’esperienza materna? Tutte le culture si sono poste questa domanda. Al San Gerardo di Monza il rigore della scienza attinge dai gesti arcaici della tradizione messicana per lo studio ReMaP-Popp. L’obiettivo è capire se il Rebozo, uno scialle intrecciato utilizzato nella pratica ostetrica messicana, e alcune posture materne possono aiutare il bambino a ruotare nella posizione più favorevole per la nascita. Tutto questo in una chiara prospettiva scientifica, che unisca il rigore della ricerca alle culture tradizionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo scialle che facilita il travaglio: scienza e tradizione in sala parto

