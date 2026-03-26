Una nuova struttura dedicata agli artisti è stata inaugurata nella provincia di Milano. La casa degli artisti, aperta a pittori, scultori e appassionati di arte, si trova in una zona centrale e si presenta come uno spazio condiviso per creare e confrontarsi. La struttura è accessibile a tutti coloro che desiderano partecipare a incontri, mostre o semplicemente condividere idee legate al mondo artistico.

Gli artisti brianzoli hanno una casa tutta loro, aperta a altri artisti e amanti della bellezza come loro. È stata inaugurata a Olgiate Molgora la nuova sede degli artisti di Arteincomune, pittori ma anche scultori che organizzano mostre e portano avanti il Concorso nazionale di pittura Emilio Gola, il celebre pittore milanese di paesaggi brianzoli scomparso nel 1923 all’età di 72 anni, di cui in fondo sono tutti discepoli. "Questa non è solo la nuova sede di Arteincomune, ma vorremmo che diventi un punto di riferimento aperto a tutta la comunità, all’arte e alla bellezza", sono le parole di Lella Speziali, presidente dell’associazione, affiancata dagli altri artisti: Giovanni Vattimo, Marisa Carianni, Mariangela Galbiati, Angela Pozzoni, Agnese Mozzanica, Wanda Scharf, Marco Monvelli, Giordano Bernardelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La casa degli artisti: "Qui si discute davanti a una tela"

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