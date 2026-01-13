A Dubai una grande Casa degli artisti

A Dubai, la Dubai Culture and Arts Authority ha inaugurato la House of Arts, una nuova iniziativa dedicata alla promozione della cultura contemporanea. La struttura rappresenta un punto di riferimento per artisti e appassionati, sottolineando l'impegno della città nel valorizzare il panorama artistico locale e internazionale. Questa iniziativa, guidata da Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mira a sostenere e diffondere le espressioni artistiche contemporanee.

Si chiama House of Arts la nuova rampa di lancio con cui la Dubai Culture and Arts Authority presieduta da Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha deciso di investire nella promozione della cultura contemporanea. L'anno appena passato si è concluso con una spettacolare inaugurazione del nuovo spazio multidisciplinare situato ad Expo City e dedicato alla promozione degli artisti degli Emirati Arabi Uniti e dell'intera regione. Per l'occasione, abbiamo intervistato la curatrice Amna Abulhoul, Executive Creative Director of Entertainment and Experiences di Expo City Dubai, direttrice artistica della "House of Art" così come della mostra "Dhai Dubai".

