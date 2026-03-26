La campagna dei democratici contro Palantir che è ovunque

Recentemente, un candidato democratico alla Camera ha criticato la sua rivale alle primarie, sostenendo che questa avrebbe ricevuto migliaia di dollari da un'azienda tecnologica. La campagna si concentra sulle connessioni tra la rivale e l'azienda, accusandola di aver beneficiato finanziariamente dalla collaborazione con essa. La disputa si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra i candidati e le loro relazioni con le aziende del settore tecnologico.

Comica dell'Anticristo. Le (minacciose) idee di Thiel hanno poco o nulla a che fare con la presa di San Pietro Il candidato democratico alla Camera Colin Allred giorni fa ha attaccato la sua rivale alle primarie Julie Johnson accusandola di “ottenere migliaia di dollari grazie alla compagnia che l’Ice usa per trovare e detenere i nostri vicini”. Il riferimento è alle azioni, che la deputata possiede, di Palantir, l’azienda fondata dal miliardario Peter Thiel che si occupa di analisi dei dati e i cui software sono utilizzati in modo massiccio dalla polizia dell’immigrazione per trovare e imprigionare le persone che si trovano illegalmente sul suolo americano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La campagna dei democratici contro Palantir, che è ovunque Articoli correlati Michael Burry all’attacco di Palantir, la “grande scommessa” contro Alex KarpIl finanziere celebre per aver previsto la crisi del 2008, la cui storia è stata immortalata dal film La grande scommessa, ha criticato il colosso... I Giovani Democratici sul taglio dei comuni montani: "Scelta miope che aumenterà la fuga delle nuove generazioni"La scelta di ridurre anche in Abruzzo i comuni montani e le relative agevolazioni, è una scelta miope che danneggerà i 26 territori esclusi con la...