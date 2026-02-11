I Giovani Democratici sul taglio dei comuni montani | Scelta miope che aumenterà la fuga delle nuove generazioni

I Giovani Democratici criticano duramente il taglio dei comuni montani deciso dal governo. Secondo il loro giudizio, questa mossa rischia di spingere ancora di più le giovani generazioni a lasciare le zone più isolate, già colpite dalla mancanza di servizi e opportunità. La riforma, voluta dal ministro Calderoli, riguarda anche l’Abruzzo e diminuisce il numero di comuni con agevolazioni specifiche. Per i giovani democratici, si tratta di una scelta miope che potrebbe aggravare la situazione.

La scelta di ridurre anche in Abruzzo i comuni montani e le relative agevolazioni, è una scelta miope che danneggerà i 26 territori esclusi con la riforma voluta dal ministro Calderoli. A dirlo Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani Democratici d'Abruzzo, Cristiano Pavone dei Giovani.

Approfondimenti su Giovani Democratici Comuni

Il declassamento dei Comuni montani è al centro di un dibattito acceso, con il Gruppo Pd e l'intergruppo montagna che annunciano una risoluzione in Regione.

Il consigliere di Abruzzo Insieme, Menna, non le manda a dire sulla nuova classificazione dei Comuni montani.

Ultime notizie su Giovani Democratici Comuni

