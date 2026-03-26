La Biblioteca di comunità di Racale sarà intitolata a Donato Metallo, noto come il “politico gentile”. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni e coinvolgerà rappresentanti locali e cittadini. La struttura, realizzata con materiali concreti, rappresenta un luogo di incontro e cultura. L’intitolazione si inserisce in un’iniziativa per ricordare la figura di Metallo e il suo contributo alla comunità.

RACALE - Un segno e un sogno, fatto di pietra e parole, per onorare un legame che il tempo non ha scalfito. Domenica 29 marzo, alle 17:30, la Biblioteca comunale di Racale sarà ufficialmente intitolata a Donato Metallo, il giovane sindaco e consigliere comunale prematuramente scomparso che quel polo culturale non solo lo ha voluto, ma lo ha costruito assieme ai suoi cittadini. Fu infatti lui, nel 2016, a dare il via a un processo partecipativo che coinvolse, oltre alla comunità, esperti e progettisti. Quell'impegno portò Racale a classificarsi prima in tutta la Puglia nel bando "Community library". Grazie a quel primato, l'ex mercato coperto in disuso a pochi passi da Piazza San Sebastiano è stato trasformato nel 2022 in una delle biblioteche più belle e funzionali del territorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - La Biblioteca di comunità sarà intitolata a Donato Metallo, il “politico gentile"

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