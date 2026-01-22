A Locorotondo intitolata caserma Carabinieri all' appuntato Antonio Gentile | scoperta targa

A Locorotondo è stata inaugurata una targa in memoria dell’appuntato Antonio Gentile, medaglia di Bronzo al Valor Militare. La stazione dei Carabinieri locale è stata ufficialmente intitolata a lui, riconoscendo il suo contributo e il suo valore. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento e rispetto per il servizio e il sacrificio di Gentile.

E' stata intitolata all'appuntato Antonio Gentile, medaglia di Bronzo al Valor Militare, la stazione dei Carabinieri di Locorotondo, in provincia di Bari. Questa mattina, nella città della Valle d'Itria, si è svolta la cerimonia alla quale hanno preso parte i familiari del militare, il generale.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Bambini alla scoperta del mondo dei carabinieri: il ciclo di incontri in caserma Commemorazione dell’Appuntato Sabato De Vita: cerimonia nella caserma di SalernoQuesta mattina, presso la Caserma della Stazione Carabinieri di Salerno Duomo, si è svolta una cerimonia in occasione dell’83° anniversario della morte dell’Appuntato Sabato De Vita, nato a Pellezzano nel 1901. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Locorotondo: carabinieri, caserma intitolata ad Antonio Gentile medaglia d’oro al valore civile oltre un secolo fa Nell'anniversario della nascitaDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Si è svolta questa mattina in Locorotondo, la cerimonia di intitolazione della locale Stazione dell’Arma, all’Appuntato Antonio Gentile, Medaglia di B ... noinotizie.it Locorotondo, 16 gennaio 2026 Il Comune di Locorotondo è lieto di annunciare che, il 21 gennaio 2026 alle ore 20:00, presso la Chiesa Madre di San Giorgio Martire, si terrà un concerto della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri. Questo evento culturale rappres - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.