Basilica di Santa Maria Maggiore restauri per un milione Grazie anche al boom di visitatori

Quest’anno la Basilica di Santa Maria Maggiore ha registrato un aumento di visitatori, superando i 250mila ingressi nel 2025. Per il restauro sono stati investiti un milione di euro, e il flusso di visitatori ha contribuito a coprire parte dei costi. Dal 2022, chi non risiede a Roma deve pagare il biglietto d’ingresso, una novità che ha portato più entrate. La chiesa si prepara così a conservare meglio il suo patrimonio, mentre il numero di visitatori continua a crescere.

IL CANTIERE. Nel 2025 superato il tetto dei 250mila ingressi: dal 2022 il ticket per chi non è residente. I lavori dureranno tre anni e si concentreranno sull'area del presbiterio. Bombardieri: «Rispetteremo la storia». Ridare luce agli stucchi, colore agli affreschi, ai dipinti su tela e pietra, togliere gli strati di polvere all'altare maggiore, alle vetrate artistiche delle finestre e ancora, agli arazzi, simbolo della devozione mariana. La Fondazione Mia inaugura la stagione dei grandi restauri nella basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta, piano da un milione di euro che si concentrerà sull'area del presbiterio.

