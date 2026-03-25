Kyma Ambiente il PSI | No alla privatizzazione serve rilancio pubblico

Il Partito Socialista Italiano di Taranto si è espresso contro la possibile privatizzazione di Kyma Ambiente, l’azienda che si occupa dei servizi ambientali nella città. In una dichiarazione, il partito ha affermato che l’obiettivo principale deve essere il rilancio pubblico dell’azienda, evitando l’ingresso di soggetti privati nella gestione. La questione ha suscitato un dibattito tra le forze politiche locali.

Tarantini Time Quotidiano Il Partito Socialista Italiano – Federazione di Taranto interviene nel dibattito sul futuro di Kyma Ambiente, esprimendo una netta contrarietà alle ipotesi di apertura ai privati per la gestione dell’azienda dei servizi ambientali. Per il PSI si tratterebbe di una scelta strategica sbagliata, che rischierebbe di sottrarre alla collettività il controllo di un servizio essenziale, incidendo direttamente sulla qualità della vita urbana e sulla tutela ambientale. Secondo i socialisti, la strada da percorrere non è la cessione ma il rilancio dell’azienda, valorizzando infrastrutture, competenze e personale già presenti, considerati un patrimonio della città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Kyma Ambiente, il PSI: “No alla privatizzazione, serve rilancio pubblico” Articoli correlati Kyma Ambiente, Stano (M5S): “No alla privatizzazione”Tarantini Time QuotidianoSi accende il dibattito sul futuro di Kyma Ambiente, l’azienda municipalizzata di Taranto, dopo le ipotesi di apertura ai... Scuole, consegna Ecobox per la raccolta differenziata: iniziativa congiunta Comune di Taranto e Kyma AmbienteProsegue nelle scuole di Taranto la consegna degli Ecobox destinati alla raccolta differenziata e, contestualmente, il percorso di sensibilizzazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kyma Ambiente Discussioni sull' argomento Kyma Ambiente, Stano (M5S): No alla privatizzazione; Città vecchia, il PSI: Avviare subito il riconoscimento di interesse pubblico. Kyma Ambiente, Lazzàro (FdI): 'Fallimento certificato: Taranto paga di più per avere di meno. Serve un piano subito'Il consigliere comunale interviene dopo il duro parere dell'AGCM: I numeri impietosi su costi e differenziata non sono un alibi per privatizzare. Servire il coraggio di varare il piano correttivo in ... giornaledipuglia.com Kyma Ambiente (ex Amiu) nei guai: il Cda è monco da mesi e così rischia la decadenzaUna grossa grana potrebbe abbattersi a breve su Kyma Ambiente, ex Amiu. Il consiglio di amministrazione starebbe operando in maniera monca da diverse settimane. Non con tre componenti, ma con due. Da ... quotidianodipuglia.it Kyma Ambiente, Boshnjaku: “Nessuna decisione su privatizzazione” La consigliera comunale: “Focus su riorganizzazione, differenziata e tutela dell’azienda pubblica restano priorità. Confronto rinviato nelle sedi istituzionali” - facebook.com facebook