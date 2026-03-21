Brad Binder spera che la simulazione gomme KTM sia precisa per il Gran Premio del Brasile

Brad Binder ha espresso la speranza che la simulazione delle gomme KTM sia accurata in vista del Gran Premio del Brasile. Il pilota si concentra sulla precisione delle previsioni per affrontare al meglio le sfide della pista brasiliana. La sua attenzione è rivolta alla verifica delle performance degli pneumatici, fondamentali per la gara che si terrà a breve.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Brad Binder esprime ottimismo riguardo ai pronostici del reparto pneumatici KTM in vista del Gran Premio del Brasile, nonostante le preoccupazioni sulla condizione del circuito di Goiania. I tecnici ha evidenziato l’alta abrasione che caratterizzerà il tracciato, con curve lunghe e una superficie irregolare che potrebbero aumentare notevolmente lo stress sui pneumatici. In risposta a queste sfide, Michelin ha reso disponibili set aggiuntivi di gomme morbide sia per l’anteriore che per il posteriore. Goiania rappresenta il 24° circuito diverso in cui Binder gareggerà nella sua carriera in MotoGP. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Brad Binder spera che la simulazione gomme KTM sia precisa per il Gran Premio del Brasile. Articoli correlati Leggi anche: Brad Binder esalta il potenziale della nuova moto KTM per il MotoGP 2027. Leggi anche: Pedro Acosta commenta il rilancio di Brad Binder nel 2026: un cambiamento sorprendente. Contenuti e approfondimenti su Brad Binder Brad Binder, 10 curiosità sul pilota Ktm: dal brivido dei 366 km/h alla paura per i serpentiBrad Binder, 10 curiosità su di lui Curiosità, abitudini, stranezze, passioni: sono le cose fuori dalla pista che Gazzetta Motori mette sotto la lente d’ingrandimento nell’inverno 2023-2024, in ... gazzetta.it Binder’s season up and running with solid points haul in ThailandA solid start to the MotoGP season in Thailand at the weekend will put Brad Binder in good stead for the rest of his 2026 campaign. The Red Bull KTM rider recorded sixth and seventh places in the ... citizen.co.za