L'Ucraina ha dichiarato di aver riconquistato più territorio rispetto a quello sotto il controllo russo. La dichiarazione è stata resa da un rappresentante ucraino, che ha precisato che le operazioni militari in corso hanno portato a un avanzamento più ampio rispetto alle aree occupate. I dettagli su queste operazioni e le aree coinvolte non sono stati resi noti.

“L’Ucraina sta liberando più territorio di quanto la Russia ne stia occupando, e lo sta facendo principalmente con le proprie forze. È un dato di fatto. All’inizio del 2022, mentre gran parte del mondo stava ancora valutando la propria risposta, l’Ucraina stava già liberando la regione di Kiev e altre aree — con un sostegno esterno limitato. Anche questo è un dato di fatto. Ci sono state azioni tempestive e decisive. Prima del 24 febbraio, il Regno Unito, la Lituania, l’Estonia, la Lettonia e il Canada hanno fornito assistenza letale: Stinger, Javelin, armi anticarro, armi leggere, munizioni. Non si è trattato di misure simboliche. Sono state tempestive. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Kiev: “Stiamo liberando più territorio di quanto la Russia ne stia occupando”

Articoli correlati

Ancora un cane abbandonato nella stessa zona: si teme che qualcuno si stia liberando di una cucciolataTempo di lettura: 2 minutiDue cani simili, la stessa zona: tutto lascia presagire che qualcuno si stia liberando di una cucciolata e che a breve ci...

Sony ha bloccato un remake di Bloodborne di un fan, che sperava se ne stesse occupando BluepointLa chiusura di Bluepoint Studios ha generato forti reazioni nella community PlayStation e ha riportato alla luce una vicenda rimasta finora in...

Contenuti e approfondimenti su Kiev Stiamo liberando più territorio di...

Argomenti discussi: Zelensky: Usa vogliono che l'Ucraina si ritiri dal Donbass in cambio delle garanzie di sicurezza.

Guerra Ucraina Russia, incontro Kiev-Usa. Raid su Belgorod, 4 mortiOggi i negoziatori di Kiev hanno incontrato i mediatori Usa nel tentativo di rilanciare i colloqui sulla guerra. L'incontro, ha annunciato Zelensky, proseguirà domani: È importante per tutti nel mond ... tg24.sky.it

Kiev accetta l’aiuto Ue e promette: «Oleodotto Druzhba riparato in un mese e mezzo»Il pompaggio dell’oleodotto Druzhba potrà tornare alla sua capacità tecnica «entro un mese e mezzo. Ciò permetterà la piena ripresa dei flussi» di petrolio, «ovviamente in assenza di ulteriori attacch ... ilsole24ore.com