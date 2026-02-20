sony ha bloccato un remake di bloodborne di un fan che sperava se ne stesse occupando bluepoint

La chiusura di Bluepoint Studios ha generato forti reazioni nella community PlayStation e ha riportato alla luce una vicenda rimasta finora in secondo piano. Uno sviluppatore amatoriale, Maxime Foulquier, ha raccontato di aver ricevuto una lettera di diffida da Sony che lo obbligava a interrompere il suo progetto ispirato a Bloodborne. La notizia ha colpito particolarmente perché Foulquier aveva interpretato quel blocco come un possibile segnale dell’esistenza di un vero remake ufficiale. Con la chiusura dello studio, quella speranza sembra definitivamente tramontata. Al centro della vicenda c’è Bloodborne, l’action RPG sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Sony Interactive Entertainment nel 2015, diventato negli anni uno dei titoli più richiesti per un remake o una riedizione moderna.🔗 Leggi su Game-experience.it

Leggi anche: Sony chiude Bluepoint Games: la fine dello studio simbolo dei remake PlayStation

Leggi anche: Sony PlayStation ha chiuso Bluepoint Games, team di sviluppo acquisito 5 anni fa

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sony indaga su un errore critico su PSN che ha bloccato i server e bloccato le partite online in tutto il mondo; Ho confrontato gli auricolari di punta di Sony e Bose nel 2026 e il vincitore è stata una scelta difficile; Marvel T?kon: Fighting Souls potrebbe avere 20 personaggi al lancio; Avowed sbarca su PS5: Come gira l’RPG di Obsidian sulla console Sony?.

Sony bloccò il suo remake di Bloodborne, lui non disse niente perché sperava che se ne stesse occupando BluepointUno sviluppatore ha raccontato di non aver detto nulla quando Sony ha bloccato il suo progetto di remake amatoriale di Bloodborne, perché sperava in Bluepoint. multiplayer.it

Sony bloccò un remake amatoriale di Bloodborne: l'autore sperava in BluepointDopo la chiusura di Bluepoint Games è emerso un interessante retroscena su un remake di Bloodborne amatoriale bloccato da Sony. La notizia della chiusura di Bluepoint sta generando non poco malcontent ... msn.com

Accettereste di pagare 900€ o di più per la Playstation6 sapendo che non è colpa di Sony ma del mercato hardware in generale O preferireste aspettare magari un 2029/30 sperando che la crisi RAM sia finita e pagarla a un prezzo più accessibile per una co - facebook.com facebook