Kia avvia la produzione di EV2 a Zilina

Kia ha iniziato la produzione del modello EV2 presso lo stabilimento di Zilina. Si tratta del secondo veicolo completamente elettrico realizzato dall’azienda in Europa. La produzione è stata avviata recentemente e riguarda esclusivamente questo modello. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’azienda.

MILANO (ITALPRESS) – Kia ha avviato la produzione di EV2, il secondo veicolo completamente elettrico dell’azienda assemblato in Europa. Questo rappresenta un ulteriore progresso nella strategia di elettrificazione di Kia per la regione. Il SUV di segmento B sarà assemblato presso Kia Slovakia, a seguito del programma di modernizzazione delle linee di produzione completato nel 2025. “La produzione di EV2 continua a confermare le nostre capacità tecniche e la flessibilità in Europa” ha dichiarato Soohang Chang, Presidente e CEO di Kia Europe. “Quando EV4 è entrato in produzione lo scorso agosto, abbiamo dimostrato la nostra capacità di produrre modelli completamente elettrici e vetture con motorizzazioni ibride e a combustione interna fianco a fianco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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