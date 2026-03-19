Kia EV2 arriva in Italia | prezzi versioni e allestimenti del Suv compatto prodotto in Europa

Kia ha lanciato in Italia il nuovo EV2, il suo SUV compatto completamente elettrico prodotto in Europa. Il modello è disponibile in diverse versioni e allestimenti, con prezzi che variano in base alle configurazioni. La presentazione ufficiale include dettagli sui costi e sulle caratteristiche tecniche del veicolo, destinato a inserirsi nel segmento dei SUV elettrici sul mercato italiano.

Il nuovo Suv compatto elettrico di casa Kia arriva in Italia. Ecco prezzi e allestimenti per il nostro mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kia EV2 arriva in Italia: prezzi, versioni e allestimenti del Suv compatto prodotto in Europa Articoli correlati Leggi anche: EV2 il meglio di Kia per il nuovo B-Suv Jaecoo, tris di ibride per l'Italia: allestimenti e prezzi dei Suv 5, 7 e 8Il marchio Omoda & Jaecoo continua a crescere e adesso è pronto per far debuttare sul mercato italiano altri nuovi modelli. KIA EV2 este o main electric produs în Europa pentru strzile din Europa Una selezione di notizie su Kia EV2 arriva in Italia prezzi... Temi più discussi: Kia EV2 svelati i primi prezzi europei per la piccola elettrica: sfiora i 25.000 €; Kia EV2, arrivano i primi prezzi europei: ecco quanto costa; Kia adesso ha troppi e-SUV e questo lo fa fuori (ed è giusto così); Kia EV2: prezzi e caratteristiche della nuova crossover elettrica compatta. Kia EV2 2026: l’elettrica arriva in Italia, a partire da 26.600 euroLa Kia EV2 è pronta a sbarcare sul mercato italiano. La casa coreana, infatti, ha diffuso il listino prezzi per ... msn.com Arriva in Italia l'elettrica compatta Kia EV2Per far conoscere alla sua vasta clientela (e sicuramente a molti acquirenti di conquista) la nuova elettrica compatta EV2, Kia ha dato appuntamento per un porte aperte che si svolgerà nelle concessio ... ansa.it Kia EV2: ecco quanto costa l’elettrica da città e cosa offre di serie Si parte da 26.600 euro l’allestimento Air associato a un motore da 146 CV e a una batteria da 42 kWh che assicura poco più di 300 km di autonomia. #KiaEV2 - facebook.com facebook Kia EV2: prezzi da 26.600 euro per la piccola elettrica x.com