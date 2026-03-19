Kia EV2 arriva in Italia | prezzi versioni e allestimenti del Suv compatto prodotto in Europa

Da gazzetta.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kia ha lanciato in Italia il nuovo EV2, il suo SUV compatto completamente elettrico prodotto in Europa. Il modello è disponibile in diverse versioni e allestimenti, con prezzi che variano in base alle configurazioni. La presentazione ufficiale include dettagli sui costi e sulle caratteristiche tecniche del veicolo, destinato a inserirsi nel segmento dei SUV elettrici sul mercato italiano.

Il nuovo Suv compatto elettrico di casa Kia arriva in Italia. Ecco prezzi e allestimenti per il nostro mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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