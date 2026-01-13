EV2 il meglio di Kia per il nuovo B-Suv

EV2 di Kia rappresenta un passo importante nell’ampliamento della gamma elettrica del marchio. Progettata per il segmento B-SUV, questa vettura combina tecnologia avanzata e sostenibilità, offrendo una soluzione efficiente e affidabile per chi cerca un mezzo a zero emissioni. La sua presenza rafforza l’impegno di Kia nel settore dei veicoli elettrici, puntando a soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

MILANO (ITALPRESS) – Con EV2 Kia amplia ulteriormente la propria gamma elettrica e porta la tecnologia a zero emissioni nel cuore del segmento B-SUV, uno dei più strategici e in crescita del mercato europeo. Presentata come modello entry level del portafoglio EV del marchio, EV2 rappresenta l’auto elettrica più compatta mai realizzata da Kia, senza rinunciare a contenuti, spazio e tecnologia tipici di categorie superiori. Lunga circa quattro metri, EV2 è stata progettata pensando in modo particolare all’utilizzo urbano, ma con una forte personalità da SUV. Il design si ispira alla filosofia “Opposites United” e si distingue per i profili verticali, la firma luminosa Star Map, i passaruota robusti e una linea di cintura marcata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

