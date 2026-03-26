Katz | Comandante marina Pasdaran Tangsiri ucciso in attacco

Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che il comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche è stato ucciso in un'azione militare condotta da Israele. L'evento ha avuto luogo in un'area non specificata, e l'ufficiale coinvolto ricopriva un ruolo di rilievo all'interno dell'organizzazione militare iraniana. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze dell'attacco o alle eventuali ripercussioni.

(LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato che il comandante della Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), Alireza Tangsiri, è stato ucciso in un attacco israeliano. “Le Forze di Difesa Israeliane hanno eliminato il comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, la persona direttamente responsabile dell’operazione terroristica di posa di mine e blocco dello Stretto di Hormuz al traffico marittimo”, ha dichiarato Katz durante un colloquio di valutazione con i funzionari militari. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Katz: "Comandante marina Pasdaran Tangsiri ucciso in attacco" Articoli correlati Israele annuncia l’uccisione del comandante della Marina dei PasdaranFonti israeliane hanno annunciato uccisione dell’ammiraglio iraniano Alireza Tangsiri, dal 2018 comandante della Marina del Corpo delle guardie della... Leggi anche: Raid israeliano su Teheran, Katz: «Abbiamo eliminato il capo della sicurezza Larijani e il comandante Soleimani, ora sono all'inferno» Aggiornamenti e notizie su Pasdaran Tangsiri Argomenti discussi: Usa valutano di spostare in Medio Oriente le armi destinate a Kiev. Trump: L’Iran ci implora per un accordo - DIRETTA. Katz: Comandante marina Pasdaran Tangsiri ucciso in attacco(LaPresse) - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato che il comandante della Marina del Corpo delle Guardie ... stream24.ilsole24ore.com Israele annuncia l’uccisione del comandante della Marina dei PasdaranIsraele annuncia l'uccisione del comandante della Marina dei Pasdaran, tra i principali respnsabili della chiusura dello Stretto di Hormuz. lettera43.it