Le autorità israeliane hanno comunicato di aver eliminato l’ammiraglio iraniano Alireza Tangsiri, in carica dal 2018 come comandante della Marina dei Pasdaran. L’operazione si sarebbe svolta senza dettagli specifici sui tempi o sui mezzi utilizzati. La notizia viene diffusa attraverso fonti ufficiali israeliane, senza conferme o commenti ufficiali da parte delle autorità iraniane.

Fonti israeliane hanno annunciato uccisione dell’ammiraglio iraniano Alireza Tangsiri, dal 2018 comandante della Marina del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica e, pertanto, tra i principali responsabili della chiusura da parte dei pasdaran del transito internazionale nello Stretto di Hormuz. L’uccisione di Tangsiri sarebbe avvenuta durante un attacco condotto dall’IDF sulla città costiera di Bandar Abbas, affacciata sul Golfo Persico. Tangsiri nel 2019 era stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come terrorista globale. Nel 2024 gli Usa avevano poi disposto misure secondarie nei suoi confronti a causa della presenza nel cda della Paravar Pars Company, società militare iraniana che sviluppa droni, a sua volta sanzionata dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele annuncia l’uccisione del comandante della Marina dei Pasdaran

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