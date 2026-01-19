Juventus buddy Unicredit ufficiale la partnership del club bianconero Tutti i dettagli nel comunicato
Unicredit è diventata il nuovo partner ufficiale della Juventus, rafforzando la collaborazione tra il club e l’istituto finanziario. Questa partnership amplia le opportunità di interazione tra la squadra e i tifosi, offrendo servizi e iniziative dedicate. Di seguito, tutti i dettagli ufficiali riguardanti questa collaborazione, presentati in modo chiaro e preciso per una comprensione immediata.
Juventus buddy Unicredit, ufficiale la partnership del club bianconero. Vediamo insieme tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. La Juventus continua a rafforzare il proprio brand a livello globale annunciando una partnership strategica con UniCredit. Le due realtà hanno sancito un’unione che mira a innovare il rapporto con i sostenitori, offrendo esperienze che spaziano dal mondo digitale a quello reale. Il fulcro di questa collaborazione è buddy, la filiale digitale di UniCredit sempre disponibile via chat 247. Pensata per le nuove generazioni, questa piattaforma unisce tecnologia, sicurezza e libertà di utilizzo, permettendo una gestione delle finanze trasparente ovunque ci si trovi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
