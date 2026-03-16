La Juventus ha annunciato un'iniziativa speciale in occasione della Festa del Papà, con dettagli forniti attraverso un comunicato ufficiale. Il club ha organizzato un evento dedicato alle famiglie, che si svolgerà nel fine settimana. La giornata prevede attività e occasioni di incontro per coinvolgere i tifosi e celebrare questa ricorrenza. L'evento è stato comunicato ufficialmente dalla società, senza altre specifiche sui partecipanti o sulla programmazione.

Juventus, si prospetta un weekend speciale per la Festa del Papà. Ecco cosa ha organizzato il club bianconero per le famiglie e non solo. Si avvicina la festa del Papà e la Juventus ha deciso di dedicare una iniziativa alle famiglie a partire da giovedì 19 a domenica 22 marzo. Il museo bianconero si trasformerà in un luogo interattivo per i ragazzi dai 6 ai 13 anni. Ecco il comunicato del club: « La ricorrenza del 19 marzo si avvicina e la Juventus è pronta a celebrare tutti i papà con un’iniziativa dedicata alle famiglie e ai piccoli di casa. Da giovedì 19 a domenica 22 marzo, Juventus Museum non sarà soltanto il luogo in cui celebrare e ripercorrere la storia bianconera, ma si trasformerà nel palcoscenico di un’avventura interattiva pensata per ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, giornata speciale in occasione della Festa del Papà: i dettagli dell’iniziativa del club bianconero nel comunicato ufficiale

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