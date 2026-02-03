Strade Bianche Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo | ecco le wild-card e le 25 squadre partecipanti

Rcs Sport ha annunciato le squadre che prenderanno parte a tre delle gare più attese di inizio stagione. Sono state ufficializzate le wild-card e le 25 formazioni che si sfideranno in Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. I team stanno preparando le proprie strategie per affrontare queste prove decisive, che aprono la strada alle grandi corse a tappe. La corsa verso il Giro d’Italia si fa sempre più interessante.

Comunicato l'elenco delle squadre che parteciperanno Strade bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Nella circostanza è Rcs Sport - organizzatore dell'evento - a rendere noti i team che parteciperanno a tre degli appuntamenti più importanti che preludono le grandi corse a tappe. Alle Strade bianche, in programma in Toscana il 7 marzo, parteciperanno 25 squadre composte da sette corridori ciascuna: Alpecin-Premier Tech, Baharain Victorious, Decathlon Cma Cgm Team, Ee Education - Easypost, Groupama-Fdj United, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Lotto Intermarché, Movistar Team, Nsn Cycling Team, Red Bull - Bora - Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Team Jayco Alula, Team Picnic Postnl, Team Visma Lease a Bike, Uae Team, Emirates Xrg, Uno-X Mobility e Xds Astana Team.

