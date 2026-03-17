Mercato Inter ecco il prezzo per Bastoni | le big europee alle porte

Il mercato dell’Inter si scalda con l’interesse di alcune grandi squadre europee per Bastoni. Il club ha stabilito il prezzo del difensore e le trattative sono in corso. Le società interessate monitorano attentamente la situazione, mentre i nerazzurri valutano le offerte ricevute. Segui gli aggiornamenti per scoprire come evolverà la situazione.

Calciomercato Inter LIVE: Bastoni può essere ceduto in estate. Chi al suo posto? Pronti ben tre nomi. Mercato Inter, il piano del club nerazzurro è chiaro: ringiovanire la rosa. E sulle cessioni la linea è chiara. Mercato Inter, sono tre i nomi in caso di addio di Bastoni: sondati alcuni Top della Serie A. Ma attenzione all’ipotesi dalla Premier League. Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Vicenza Inter U23 finisce 2-1 per i veneti che conquistano la Serie B. Nona gara consecutiva senza vittoria per i nerazzurri Settore Giovanile Inter, manita di Handanovic al Cagliari e vittoria anche per Dellafiore: cade Solivellas in casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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