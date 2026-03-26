Juventus ripresa degli allenamenti per Spalletti con Next Gen e Primavera Gli aggiornamenti dalla Continassa

La Juventus ha ripreso gli allenamenti presso il centro sportivo, coinvolgendo anche le squadre giovanili di Next Gen e Primavera. La sessione si è svolta oggi, con i giocatori impegnati in esercitazioni tecniche e tattiche. La squadra principale non è stata inclusa nel programma odierno. Nessun comunicato ufficiale ha ancora fornito dettagli sulle sessioni future o sui programmi specifici.

Juventus, ripresa degli allenamenti per la squadra con Next Gen e Primavera. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa. La Juve riaccende i motori alla Continassa dopo la pausa per le nazionali, con l’obiettivo chiaramente puntato sul rush finale di stagione. Secondo l’analisi di Tuttosport, il tecnico Luciano Spalletti torna al lavoro oggi per preparare la sfida contro il Genoa e il successivo trittico di scontri diretti. Con 15 elementi ancora in giro per il mondo, l’allenatore pescherà tra i ragazzi della Next Gen e della Primavera per mantenere alto il livello delle sedute, seguendo il rigido codice di comportamento richiesto dal club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, ripresa degli allenamenti per Spalletti con Next Gen e Primavera. Gli aggiornamenti dalla Continassa Articoli correlati Allenamento Juve pre Benfica: il bel gesto di Spalletti con Adzic, David show in partitella. Ecco chi era assente, tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Gatti elogiato da Spalletti in conferenza: svelato un retroscena dopo gli ultimi allenamenti alla ContinassaGiuntoli, non solo la Roma su di lui: l’ex Juve è stato avvistato in questo stadio. Tutti gli aggiornamenti su Juventus ripresa degli allenamenti per... Temi più discussi: Ternana, Pasquale Fazio guida ancora gli allenamenti delle Fere. Rinviata la sfida contro la Juventus Next Gen: la DATA del recupero; È Juve ovunque: il triangolare di Bremer, Kalulu e Cabal, i playoff Mondiali, Under in tutta Europa; Contro la Juventus Next Gen si gioca l'8 aprile, Dubickas torna per il derby; Ternana, tre gare in nove giorni. Obiettivo: tutti disponibili. Ternana, settimana senza campionato: verso il rinvio con la Juventus Next GenUna settimana diversa dal solito per la Ternana, che torna ad allenarsi oggi alle ore 17 all’antistadio Taddei a porte aperte ... ternananews.it Spalletti e il lungo riposo Juve: quando riprenderanno gli allenamenti in vista del GenoaLa Juve arriva alla pausa nazionali con un pareggio. Contro il Sassuolo, infatti, i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre l'1-1, salendo così a quota 54 punti, 3 in meno del Como quarto in clas ... msn.com «Molti dei ragazzi cresciuti nella Next Gen sono stati usati come bancomat per finanziare le operazioni della prima squadra, spesso con risultati ben lontani dalle attese. » Negli ultimi anni, la Juventus ha fatto discutere per la gestione dei giovani lanciati dal pr - facebook.com facebook I convocati in Nazionale della Next Gen, dell'Under 20 e del Settore Giovanile La lista dei giocatori juve.it/ConvocatiGiova… x.com