Benevento senza un attimo di sosta | già ripresi gli allenamenti domani seduta a porte aperte

Benevento prosegue senza sosta la preparazione, con gli allenamenti già ripresi dopo la vittoria contro il Crotone. Questa mattina, la squadra si è riunita all’Avellola per una sessione defaticante, segnando un’altra tappa nel percorso di preparazione. Domani, sarà possibile assistere a una seduta a porte aperte, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire da vicino gli aggiornamenti della squadra.

Tempo di lettura: < 1 minuto Appartiene già al passato il match vinto contro il Crotone (LEGGI QUI) perché il Benevento questa mattina è già tornato in campo per una seduta defaticante all’Avellola. Il campionato non aspetta con i giallorossi che domenica 11 gennaio saranno impegnati nella difficile trasferta di Caserta (LEGGI QUI) contro una squadra che sta viaggiando a mille all’ora ed ha appena conquistato il terzo posto, a -6 dalla capolista giallorossa. La società, nel frattempo, per domani mattina ha fissato una seduta a porte aperte (ore 11) all’Avellola. Per Floro Flores sarà l’occasione di iniziare a vagliare una soluzione per sostituire lo squalificato Scognamillo che era in diffida ed è stato ammonito contro il Crotone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

