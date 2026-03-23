Juventus Schira Spalletti spinge per Rudiger
In base a quanto riportato da Nico Schira, Spalletti può avere un ruolo importante per il futuro di Rudiger. Intanto, entra in scena Cetinkaya, suo agente con ottimi rapporti con Comolli. Il club ha avviato i contatti per sondare il terreno, studiare la fattibilità e prendere uno dei colpi richiesti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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