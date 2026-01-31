Calciomercato Genoa | anticipato il riscatto di Ostigard occhi su Villalba Ma c’è un addio tutti i movimenti rossoblù

Il Genoa ha già deciso di riscattare Ostigard, portandolo in rossoblù con largo anticipo rispetto alla fine della stagione. Nel frattempo, gli occhi sono puntati su Villalba, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Mentre si muove questa campagna acquisti, un giocatore lascia il club: l’addio anticipato era nell’aria da settimane. La società ha già programmato i prossimi movimenti per rafforzare la squadra e mantenere alta la competitività.

