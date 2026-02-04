Juve addio a Vlahovic | scatta l’assalto a Kolo Muani e il sogno Osimhen per l’estate

La Juventus si prepara a cambiare tutto in attacco. Vlahovic lascia la squadra e da qui inizia la rivoluzione. La società ha già puntato su Kolo Muani e sogna Osimhen per rinforzare il reparto. La Continassa lavora per trovare i migliori profili e rinnovare l’attacco bianconero in vista della prossima stagione.

La Continassa si prepara a una vera e propria rivoluzione d'attacco, con la consapevolezza che il futuro del reparto avanzato bianconero non vedrà più Dusan Vlahovic come perno centrale. La dirigenza della Juventus, sotto l'egida tecnica di Luciano Spalletti, ha già tracciato l'identikit del successore ideale, individuando in Randal Kolo Muani il profilo perfetto per guidare la manovra offensiva della prossima stagione. Il tentativo effettuato in extremis durante la finestra invernale, sebbene non andato a buon fine per ragioni puramente economiche, ha gettato le basi per un assalto definitivo in estate, grazie a un inaspettato disgelo diplomatico con il Paris Saint-Germain.

