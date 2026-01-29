Juve ecco perché Kolo Muani può arrivare più facilmente al di là dello Spalletti pensiero

La Juventus sta lavorando per portare Kolo Muani in Italia. L’attaccante francese, che gioca poco al Tottenham, ha già fatto sapere di voler tornare a Torino. La società bianconera sta facendo passi concreti per convincerlo, anche se la trattativa non è semplice. Il giocatore spera di tornare in Italia, e i dirigenti juventini sono pronti a fare il possibile per accontentarlo.

Kolo Muani torna alla Juve? L'ipotesi esiste, concreta come la scorsa estate. Il francese a Torino è stato bene, al punto di volerci rimanere. L'estate scorsa, però, l'accordo è saltato sul più bello: quando la Juve e il Psg erano arrivate a un passo dall'intesa (dopo il confronto durato per oltre due mesi) l'attaccante non ha voluto rinunciare a una parte dello stipendio, scegliendo così il Tottenham. Il coinvolgimento di Kolo Muani nel club londinese è stato minimo, ben lontano dagli obiettivi del giocatore. Il francese ora è un po' pentito della scelta estiva, soprattutto per come la Juve intendeva metterlo al centro del progetto: attraverso i propri agenti, l'attaccante ha fatto sapere di voler tornare sotto la Mole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I giocatori della Juventus hanno fatto un gesto chiaro nello spogliatoio: stanno spingendo Kolo Muani a tornare, cercando di convincerlo a vestire di nuovo la maglia bianconera.

La Juve può sorridere: il trasferimento di Kolo Muani si fa più vicino.

