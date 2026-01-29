Juve ecco perché Kolo Muani può arrivare più facilmente al di là dello Spalletti pensiero
La Juventus sta lavorando per portare Kolo Muani in Italia. L’attaccante francese, che gioca poco al Tottenham, ha già fatto sapere di voler tornare a Torino. La società bianconera sta facendo passi concreti per convincerlo, anche se la trattativa non è semplice. Il giocatore spera di tornare in Italia, e i dirigenti juventini sono pronti a fare il possibile per accontentarlo.
Kolo Muani torna alla Juve? L'ipotesi esiste, concreta come la scorsa estate. Il francese a Torino è stato bene, al punto di volerci rimanere. L'estate scorsa, però, l'accordo è saltato sul più bello: quando la Juve e il Psg erano arrivate a un passo dall'intesa (dopo il confronto durato per oltre due mesi) l'attaccante non ha voluto rinunciare a una parte dello stipendio, scegliendo così il Tottenham. Il coinvolgimento di Kolo Muani nel club londinese è stato minimo, ben lontano dagli obiettivi del giocatore. Il francese ora è un po' pentito della scelta estiva, soprattutto per come la Juve intendeva metterlo al centro del progetto: attraverso i propri agenti, l'attaccante ha fatto sapere di voler tornare sotto la Mole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Kolo Muani torna alla Juve? Il gesto dello spogliatoio bianconero non lascia dubbi, ecco cosa hanno fatto i giocatori in queste ore. Retroscena
I giocatori della Juventus hanno fatto un gesto chiaro nello spogliatoio: stanno spingendo Kolo Muani a tornare, cercando di convincerlo a vestire di nuovo la maglia bianconera.
Kolo Muani-Juve, c’è il via libera: Spalletti ora sogna
La Juve può sorridere: il trasferimento di Kolo Muani si fa più vicino.
Juve, per Kolo Muani occhio al sorteggio Champions: ecco perchèIl sorteggio della seconda fase di Champions League, quella ad eliminazione diretta, che avrà luogo domani a Nyon a partire dalle 12:00, potrebbe rappresentare un'ulteriore insidia in ... tuttojuve.com
Juve, ritorno di fiamma per Kolo Muani: cosa manca per avere il sì da Tottenham e Psg e cosa c'entra Norton-CuffyIn estate telenovela, in inverno opportunità. Perché Randal Kolo Muani ha dato il proprio benestare a un possibile ritorno in Italia, alla Juventus, dopo i mesi di prestito al Tottenham. L’apertura an ... corrieredellosport.it
Le riserve della Juve deludono. É il giorno di Kolo Muani ! #Tuttosport - facebook.com facebook
#Frank: “ #KoloMuani Spero che il gol gli dia fiducia, quando si arriva in un nuovo club non è mai facile” x.com
