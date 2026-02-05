La Coppa Italia che non piace è un affare da 10 milioni di euro

L’Inter si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, ma il tecnico Cristian Chivu non è felice. L’allenatore si è arrabbiato molto, soprattutto perché il risultato arriva in un momento delicato, a pochi giorni dal derby che può decidere lo scudetto. Chivu ha criticato il modo in cui il suo team ha affrontato la partita, sottolineando che il largo turn over ha penalizzato la squadra. La qualificazione, infatti, vale 10 milioni di euro, ma la tensione tra i neroazzurri resta alta.

Piace a tanti ma non a tutti, almeno a giudicare dal largo turn over che molti allenatori fanno. Quello dell'Inter, Cristian Chivu, se l'è presa a morte quando gli hanno detto che essersi qualificato per la semifinale avrebbe creato anche un movimento di critiche, cadendo il match d'andata nella settimana che porta al derby scudetto. La Coppa Italia entra nel vivo e, pur nel dibattito sui calendari affollati, rimane sempre un affare di soldi più che di cuore. Quanto? Una decina di milioni di euro per chi arriva ad alzare il trofeo nella finale di Roma, ormai uno degli happening della stagione, aprendo la strada anche all'Europa League in caso di mancata qualificazione diretta alle coppe internazionali e dando la certezza di partecipare alla Supercoppa Italiana anche con un format ridotto e non con quello della final four che da sola garantisce un altro bell'assegno.

