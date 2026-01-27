Gli atleti della podistica Mc Manoppello Sogeda in festa per la conquista del campionato italiano per società

La società podistica Mc Manoppello Sogeda ha vinto per il terzo anno consecutivo il campionato italiano Iuta 2025 di ultramaratona, confermando la sua eccellenza nel panorama sportivo. La squadra, composta da atleti abruzzesi ed extraregionali, ha ottenuto il primo posto tra oltre 250 società partecipanti, rafforzando la propria reputazione e dimostrando un elevato livello di preparazione e determinazione.

La società podistica Mc Manopello Sogeda, composta da atleti abruzzesi ed extraregionali, per il terzo anno consecutivo si è aggiudicata il primo posto al campionato italiano Iuta 2025 di ultramaratona su oltre 250 società partecipanti e con oltre 4500 punti di distacco sulla seconda classificata, la Bergamo Stars. Mc Manoppello Sogeda ha inoltre conquistato anche la classifica del campionato italiano Iuta di combinata ultramaratona e ultratrail, aggiudicandosi il secondo posto nella classifica per società nella specialità ultratrail. Il team ringrazia tutti gli atleti ultrarunners, che hanno reso possibile questo fantastico tris di vittorie e che insieme alle società di appartenenza regionali ed extraregionali hanno aderito al progetto Ultra Iuta Abruzzo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

