Il Bologna ora vuole Joao Mario a titolo definitivo dalla Juve c’è il prezzo

Il Bologna sta cercando di acquistare a titolo definitivo Joao Mario dalla Juventus, e ha già stabilito il prezzo. Da quando è arrivato in rossoblù, il centrocampista portoghese ha mostrato di essere tornato ai livelli che aveva raggiunto in Portogallo, attirando l’attenzione con le sue prestazioni. La trattativa tra le due società è in corso e riguarda l’accordo economico per il trasferimento.