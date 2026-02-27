Il Bologna ora vuole Joao Mario a titolo definitivo dalla Juve c’è il prezzo
Il Bologna sta cercando di acquistare a titolo definitivo Joao Mario dalla Juventus, e ha già stabilito il prezzo. Da quando è arrivato in rossoblù, il centrocampista portoghese ha mostrato di essere tornato ai livelli che aveva raggiunto in Portogallo, attirando l’attenzione con le sue prestazioni. La trattativa tra le due società è in corso e riguarda l’accordo economico per il trasferimento.
Da quando è arrivato a Bologna, Joao Mario è tornato ad essere quel calciatore che aveva ben impressionato il mondo del calcio in Portogallo. Classe 2000, l’esterno difensivo ha trovato poco spazio alla Juventus. Se con Tudor in qualche occasione è riuscito a scendere in campo, con Luciano Spalletti il suo minutaggio si è praticamente azzerato. Ora il Bologna sarebbe intenzionato a fare un’offerta per acquistare il difensore a titolo definitivo avendolo portato in Emila solamente in prestito secco. La somma richiesta dalla Juventus per la sua partenza è di circa 11 milioni di euro e i buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire la buona riuscita dell’operazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Joao Mario via dalla Juventus? Il Crystal Palace fa sul serio: può portarlo via a titolo definitivo, ma non è l’unica opzione. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Joao Mario via dalla Juventus, il portoghese fuori dai piani tecnici: il Crystal Palace tenta il colpo, possibili prestiti...
Joao Mario via dalla Juve? Non solo il Bologna, anche un club spagnolo su di lui: l’esterno ha aperto alla destinazione. Ecco qualeLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...
Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.
Temi più discussi: Formazioni ufficiali Brann-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Bernardeschi, Rowe, Odgaard, Castro e Dallinga; La rincorsa di Rowe, che vuole far dimenticare Ndoye: ora ha un assist in più; Bologna, il governo vuole portare l'Agenzia per il clima a Roma. L'ira di Regione e Comune: A rischio i posti di lavoro; Brann-Bologna: probabili, c'è Dallinga con Cambiaghi e Orsolini.
Bologna, stop allo stadio: ora Saputo vuole ampliare il Galli | OneFootballJoey Saputo non si è fatto abbattere dal no di Palazzo d’Accursio per lo stadio: il patron del Bologna ha già in mente nuovi progetti per far crescere il club, su tutti l’espansione del centro tecnico ... onefootball.com
Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'AraDopo il successo europeo che sembra aver segnato una svolta per i rossoblù, il Bologna ospita l'Udinese nel monday night che chiuderà. tuttomercatoweb.com
Joao Mario brilla e fa gol: a fine stagione torna alla Juve Il giocatore è in prestito semplice al Bologna, dove sta giocando bene. Ecco qual è lo scenario più credibile per giugno #JoaoMario #Bologna #Juventus #Tuttosport - facebook.com facebook
Derby in Europa League Joao Mario: "Vorrei trovare la Roma" #SkySport #Bologna #UEL #SkyUEL x.com