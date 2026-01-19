Da Francesco Cafiso a Danilo Rea | al via la Rassegna Jazz alla Sala Laudamo

La Rassegna Jazz alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina propone un percorso musicale che coinvolge artisti di talento, come Francesco Cafiso e Danilo Rea. L’evento offre un’occasione per esplorare diversi linguaggi e sensibilità sonore, arricchendo il panorama culturale locale con performance di qualità. Un appuntamento dedicato agli appassionati di jazz e a chi desidera scoprire nuove interpretazioni del genere.

Al via la rassegna jazz alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. In programma un percorso musicale che attraversa linguaggi, sensibilità e visioni sonore diverse. Da gennaio a marzo, grandi interpreti della scena jazz italiana e internazionale si alterneranno sul palco.

