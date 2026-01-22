Jannik Sinner ha superato con facilità James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026, vincendo in tre set. La partita, giocata sulla Rod Laver Arena, si è conclusa in meno di due ore. Sinner ha espresso soddisfazione per la prestazione, riconoscendo comunque la necessità di migliorare nel servizio. Ora si prepara per il prossimo impegno nel torneo, puntando a consolidare la propria forma.

Jannik Sinner si è sbarazzato agevolmente del padrone di casa James Duckworth nella sessione serale sulla Rod Laver Arena, imponendosi per 6-1 6-4 6-2 in meno di due ore di gioco e approdando al terzo turno degli Australian Open 2026. Sabato il numero due al mondo tornerà in campo per affrontare da favorito l’emergente americano Eliot Spizzirri (n.85 ATP). “ Non ne so molto. Certo, l’ho visto giocare nelle ultime partite che ha disputato. È un giocatore molto aggressivo e talentuoso, quindi vediamo cosa succederà. Comunque sono molto contento della prestazione di oggi. Sento che ogni partita è diversa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner: "Molto contento della mia prestazione. Devo ancora migliorare al servizio"

Sinner: “Oggi ho servito e risposto bene, sono contento della mia performance. Devo migliorare sulla…”Oggi Jannik Sinner ha vinto facilmente contro James Duckworth, qualificandosi per il terzo turno degli Australian Open.

