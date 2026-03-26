Nella semifinale di Miami, Jannik Sinner ha battuto Tiafoe, dimostrando la sua superiorità. Alla vigilia, si prevedevano possibili difficoltà per l’italiano a causa delle caratteristiche dell’avversario, ma il risultato ha mostrato un dominio netto. Sinner ha conquistato la vittoria in modo convincente, confermando il suo stato di forma nel torneo.

Ogni tanto alla vigilia di un incontro di Jannik Sinner per le caratteristiche dell’avversario ci si immagina un match complicato per l’altoatesino. Poi comincia la partita e il monologo di Sinner che nei quarti finale a Miami contro Tiafoe allunga a 30 la serie record di set vinti in un Atp 1000 e conquista la semifinale in un’ora e undici minuti di tennis nel quale l’americano è in difficoltà sin dal primo gioco della partita.Il Sunshine Double sembra a portata di mano, di sicuro la resistenza del numero venti al mondo. è stata molto blanda. Subito il break Sinner decide di rispondere e la scelta gli porta subito il break, poi va 2-0 e la partita ha già un indirizzo preciso. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner è troppo forte per Tiafoe Jannik in semifinale a Miami

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