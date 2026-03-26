Italia-Macedonia del Nord under 21 in tv | probabili formazioni orari e dove vederla

L’Italia Under 21, allenata da Silvio Baldini, sta per affrontare una partita di qualificazione ai prossimi Europei di categoria contro la Macedonia del Nord. La sfida si svolgerà a Empoli il 26 marzo 2026 e sarà trasmessa in televisione. Le formazioni probabili sono state annunciate, mentre orari e dettagli sulla messa in onda sono stati comunicati dalle emittenti televisive.

Empoli, 26 marzo 2026 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini si appresta a riprendere il suo cammino nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, le quali termineranno il prossimo ottobre. Attualmente secondi nel gruppo E con tre punti di distacco dalla capolista Polonia, gli azzurrini scenderanno in campo quest’oggi alle 18.15 (diretta in chiaro su Rai 2) al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli per sfidare la Macedonia del Nord e poi martedì 31 marzo andranno a far visita alla Svezia: “Ho a disposizione un gruppo di ragazzi veramente stupendi e meravigliosi - ha spiegato Baldini nella conferenza della vigilia - che provano grande piacere nello stare insieme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia-Macedonia del Nord under 21 in tv: probabili formazioni, orari e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Danimarca-Macedonia del Nord, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord: dove vederla in chiaro (gratis in tv), orario e probabili formazioni degli spareggi Mondiali Contenuti e approfondimenti su Italia Macedonia del Nord under 21 in... Temi più discussi: Qualificazioni Europei U21: Italia-Macedonia del Nord domani alle 18.15; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Euro Under 21, Baldini chiama Ahanor. Contro la Macedonia esordio per Cacciamani, Mannini e Daffara. Pagina 3 | Dove vedere Italia-Macedonia del Nord U21 in tv? Rai o Sky, orarioNel giorno che vede protagonista la Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso, scende in campo anche l'Italia U21 di Silvio Baldini, chiamata ad ospitare la Macedonia del Nord in occasione della settima g ... corrieredellosport.it LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: servono i 3 punti per restare in corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni ... oasport.it Grande giornata di sport per l’Italia domani Ore 18.00 Sinner-Tiafoe (Quarti Miami Open) Ore 18.15 Italia-Macedonia U21 (Qualificazioni Europei U21) Ore 20.45 Italia-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali) x.com Daffara con l'under 21: domani Italia-Macedonia del Nord, martedì Svezia-Italia #Avellino - facebook.com facebook