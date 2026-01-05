L’Inter prosegue le trattative per portare Mlacic in nerazzurro. In questo articolo, vengono forniti i dettagli sull’offerta presentata dai nerazzurri, inclusi i criteri economici e le condizioni dell’operazione. Un’analisi obiettiva delle ultime novità di mercato, per comprendere meglio le strategie della società in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a lavorare per l’ingaggio di Mlacic: ecco l’offerta e tutti i dettagli. Il mercato dell’Inter entra nel vivo con una mossa strategica volta a blindare uno dei migliori talenti del calcio dell’Est. Come riportato dall’esperto di mercato Pasquale Guarro attraverso il proprio profilo X: «L’Inter continua a lavorare su Mlacic, i nerazzurri mettono sul piatto circa 5,5 milioni di euro.» Questa offerta rappresenta un segnale forte della società, decisa a investire su un profilo di grande fisicità e personalità per rinforzare il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, fari puntati su Mlacic: ecco l’offerta nerazzurra! Cifre e dettagli

Leggi anche: Calciomercato Inter, fari puntati su Giovane: l’attaccante del Verona incanta mezza Serie A

Leggi anche: Calciomercato Inter, fari puntati su Saibari del PSV: il talento marocchino nel mirino dei nerazzurri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Attenta Juve, anche il Chelsea su Tonali: fari puntati per l'estate; Acerbi-Cancelo porta al colpo in difesa: “Un nome può arrivare all’Inter con un altro scambio”; Probabili formazioni Atalanta-Inter: chi gioca titolare, le ultime su Maldini, Scamacca, Pasalic, Thuram, Lautaro e Esposito; Torino, Asllani verso l'addio immediato: risoluzione del prestito, torna all'Inter.

L’Inter e il dopo Dumfries: fari puntati sull’avversario in Supercoppa | CM.IT - Un guaio non di poco conto per Chivu, che sarà costretto a rinunciare al nazionale olandese per almeno due mesi. calciomercato.it

Probabili formazioni Atalanta-Inter: chi gioca titolare, le ultime su Maldini, Scamacca, Pasalic, Thuram, Lautaro e Esposito - Inter è il big match della 17ª giornata della Serie A 2025/26, una sfida che negli ultimi anni ha regalato confronti accesi e che hanno premiato spesso e volentieri la formazione meneghina, ... msn.com