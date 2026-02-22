Missione playoff Gattuso atteso a Bergamo | fari puntati su Vergara

Rino Gattuso si prepara a visitare Bergamo per valutare le condizioni di Vergara, protagonista di recenti miglioramenti fisici. La visita mira a decidere se includerlo nelle prossime convocazioni della nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista dei playoff. Il tecnico italiano ha già monitorato alcuni allenamenti e desidera avere un quadro più preciso prima di fare le sue scelte definitive. La sua visita si svolge in un momento chiave della preparazione.

Manca ormai poco più di un mese ai playoff per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, e il commissario tecnico degli azzurri Rino Gattuso vuole avere un quadro più chiaro riguardo i giocatori italiani da convocare. Negli ultimi mesi lui e il suo staff si sono mossi in giro per l’Italia ad osservare e valutare i papabili convocati per queste sfide cruciali. Oggi il CT farà tappa a Bergamo per lo spareggio Champions Atalanta-Napoli e sono diversi i possibili candidati nella rosa dei partenopei. L’opportunità per Vergara. Il nome che più sta creando scalpore di recente è quello di Antonio Vergara. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Gattuso va a vedere Vergara a BergamoGennaro Gattuso, allenatore della Nazionale, sarà presente domani allo stadio di Bergamo per seguire di persona il match tra Atalanta e Napoli.

