Missione playoff Gattuso atteso a Bergamo | fari puntati su Vergara

Da como1907news.com 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rino Gattuso si prepara a visitare Bergamo per valutare le condizioni di Vergara, protagonista di recenti miglioramenti fisici. La visita mira a decidere se includerlo nelle prossime convocazioni della nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista dei playoff. Il tecnico italiano ha già monitorato alcuni allenamenti e desidera avere un quadro più preciso prima di fare le sue scelte definitive. La sua visita si svolge in un momento chiave della preparazione.

missione playoff gattuso atteso a bergamo fari puntati su vergara
© Como1907news.com - Missione playoff, Gattuso atteso a Bergamo: fari puntati su Vergara

Manca ormai poco più di un mese ai playoff per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, e il commissario tecnico degli azzurri Rino Gattuso vuole avere un quadro più chiaro riguardo i giocatori italiani da convocare. Negli ultimi mesi lui e il suo staff si sono mossi in giro per l’Italia ad osservare e valutare i papabili convocati per queste sfide cruciali. Oggi il CT farà tappa a Bergamo per lo spareggio Champions Atalanta-Napoli e sono diversi i possibili candidati nella rosa dei partenopei. L’opportunità per Vergara. Il nome che più sta creando scalpore di recente è quello di Antonio Vergara. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Fari puntati su Vallefoglia–Conegliano e Bergamo–Scandicci nella 21ma giornata di serie A1La 21ª giornata di Serie A1 Tigotà si svolge in un momento cruciale della stagione, con partite come Vallefoglia–Conegliano e Bergamo–Scandicci.

Gattuso va a vedere Vergara a BergamoGennaro Gattuso, allenatore della Nazionale, sarà presente domani allo stadio di Bergamo per seguire di persona il match tra Atalanta e Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Italia, per Gattuso nuova candidatura, chi sale e chi scende nella lista per i playoff MondialiItalia, il borsino azzurro in vista dei playoff contro l'Irlanda. L'infortunio di Di Lorenzo apre le porte a Palestra, ma ci sono altri potenziali protagonisti emergenti. Ecco i nomi, inoltre, di chi ... sport.virgilio.it

Nome nuovo per la nazionale, Gattuso è pronto a convocarlo per i playoffNome nuovo per le convocazioni dell'Italia in vista dei playoff per i mondiali con Gattuso pronto a chiamare un nuovo giocatore ... calciomercato.it